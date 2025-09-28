Ричмонд
Турист сорвался с 40-метровой высоты на Красных скалах в Башкирии

Инцидент произошел в Нуримановском районе.

Источник: Госкомитет по ЧС РБ

Турист сорвался с 40-метровой высоты на Красных скалах в Башкирии. Инцидент произошел в Нуримановском районе.

Как сообщают в Госкомитете РБ по Госкомитет РБ по ЧС, 32-летний житель Стерлитамака поскользнулся на мокрых камнях и сорвался вниз. Это случилось вечером 27 сентября во время прогулки туриста с подругой. Из-за дождливой погоды скальные поверхности стали особенно опасными и скользкими. Мужчина пролетел около 40 метров по склону.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия. С использованием альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, оказали первую помощь и эвакуировали его на жестких носилках до ожидавшей машины скорой помощи.

Отметим, что это уже третий случай падения в этом месте с начала года, один из которых закончился гибелью человека.