Турист сорвался с 40-метровой высоты на Красных скалах в Башкирии

Как сообщают в Госкомитете РБ по Госкомитет РБ по ЧС, 32-летний житель Стерлитамака поскользнулся на мокрых камнях и сорвался вниз. Это случилось вечером 27 сентября во время прогулки туриста с подругой. Из-за дождливой погоды скальные поверхности стали особенно опасными и скользкими. Мужчина пролетел около 40 метров по склону.