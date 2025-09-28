В Самаре «Опель» улетел в кювет, погибла девушка

Утром в воскресенье, 28 сентября 2025 года, авария с участием иномарки унесла жизнь 28-летней девушки. Легковушка улетела в кювет. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 7:00 на автодороге «Подъезд к г. Оренбургу, подъезд к поселку Рощинский 2 км. 25-летний водитель “Опель Астра” не справился с управлением и машина улетела в кювет. В результате ДТП 28-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель и 34-летняя пассажирка доставлены в больницу.
На месте происшествия работали пожарные и спасатели поисково-спасательной службы Самарской области. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.