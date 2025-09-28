Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре «Опель» улетел в кювет, погибла девушка

Авария с участием иномарки унесла жизнь 28-летней девушки под Самарой.

Источник: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Утром в воскресенье, 28 сентября 2025 года, авария с участием иномарки унесла жизнь 28-летней девушки. Легковушка улетела в кювет. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 7:00 на автодороге «Подъезд к г. Оренбургу, подъезд к поселку Рощинский 2 км. 25-летний водитель “Опель Астра” не справился с управлением и машина улетела в кювет. В результате ДТП 28-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель и 34-летняя пассажирка доставлены в больницу.

На месте происшествия работали пожарные и спасатели поисково-спасательной службы Самарской области. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.