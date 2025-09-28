В квартире на Петроградской стороне обрушился потолок, СКР организовал проверку

По данным «Ъ-СПб», обрушение лепнины с потолка произошло на 6-м этаже дома 31−33 по Гатчинской улице. Дом находится в управлении ЖКС № 2. В настоящий момент на месте работают следователи, МЧС и прокуратура, в квартирах выше все в порядке, пострадавших нет.