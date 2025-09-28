Ричмонд
В Нижнем Новгороде столкнулись семь машин и автобус

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и семи автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает МВД региона.

ДТП произошло в воскресенье днем на проспекте Ленина.

«По предварительной информации, автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены ещё шесть машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали.

«Пассажиры автомобилей — двое несовершеннолетних и двое взрослых — с различными травмами доставлены в ближайшую больницу», — подчеркивается в сообщении.

Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.