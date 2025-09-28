Мотоциклист врезался в понтонный мост под Волгоградом

В ночь на 27 сентября в Урюпинском районе Волгоградской области произошла серьезная авария, в результате которой мотоциклист получил травмы и попал в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, около 00:10 часов водитель, управлявший мотоциклом марки «Минск», двигался по дороге, которая является подъездом от трассы «Урюпинск — Дубовский — Алексеевская» к хутору Провоторовский. На шестом километре этого участка дороги мужчина, по неизвестным пока причинам, не справился с управлением своим транспортным средством.
Мотоцикл на полном ходу врезался в ограждение понтонного моста, после чего опрокинулся. В результате сильного удара водитель получил травмы различной степени тяжести.