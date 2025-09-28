В Казани в ДТП на улице Адоратского пострадали четыре человека

В свою очередь корейскую иномарку вынесло прямиком на обочину, где она на скорости врезалась в дерево. Пока участники аварии приходили в себя, водитель автомобиля Ford Focus поспешил скрыться с места происшествия. В результате ДТП пострадали четыре человека — двое водителей и двое пассажиров. Все получившие травмы были с места происшествия доставлены в больницу.