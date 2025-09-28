Ричмонд
В Казани в ДТП на улице Адоратского пострадали четыре человека

Всех их с места происшествия госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

На улице Адоратского в Казани этим воскресеньем произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около дома № 4, где по предварительным данным ГИБДД города, водитель автомобиля Ford Focus, выезжая со двора, создал помеху для движущейся «Лады Гранты». Машины столкнулись. От удара «Ладу» откинуло на третий автомобиль — Kia.

В свою очередь корейскую иномарку вынесло прямиком на обочину, где она на скорости врезалась в дерево. Пока участники аварии приходили в себя, водитель автомобиля Ford Focus поспешил скрыться с места происшествия. В результате ДТП пострадали четыре человека — двое водителей и двое пассажиров. Все получившие травмы были с места происшествия доставлены в больницу.