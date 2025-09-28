Сотрудники МЧС спасли водителя автобуса после ДТП с погрузчиком под Вилейкой. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям 28 сентября, в воскресенье, поступила информация о ДТП неподалеку от деревни Березово Вилейского района. Установлено, что случилось столкновение автобуса с фронтальным погрузчиком. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса оказался заблокирован.
Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего, после чего его передали врачам скорой медицинской помощи. Водитель автобуса был доставлен в больницу.
