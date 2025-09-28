Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники МЧС спасли водителя автобуса после ДТП с погрузчиком под Вилейкой

В Вилейском районе случилось ДТП с автобусом и погрузчиком.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС спасли водителя автобуса после ДТП с погрузчиком под Вилейкой. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 28 сентября, в воскресенье, поступила информация о ДТП неподалеку от деревни Березово Вилейского района. Установлено, что случилось столкновение автобуса с фронтальным погрузчиком. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса оказался заблокирован.

Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего, после чего его передали врачам скорой медицинской помощи. Водитель автобуса был доставлен в больницу.

Ранее мы писали, что начальник натурной площадки «Беларусьфильма» погиб в ДТП под Минском.

Тем временем массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске.

Кроме того, уроженец Могилева Михаил Вольпин подарил Ильфу и Петрову частушку для романа «Золотой теленок»: «Только лошадь и змея, вот и вся его семья».

А еще мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.