Полиция не нашла бомбу на участке на молдавских выборах в Риме

РИМ, 28 сен — РИА Новости. Информация о бомбе на одном из избирательных участков на выборах в парламент Молдавии в Риме не подтвердилась, заявили РИА Новости в управлении римской полиции.

«После получения информации была проведена проверка. Она не принесла Никаких результатов. Выборы продолжаются», — сказала представитель полиции.

Ранее МИД Молдавии сообщил об угрозах минирования на шести избирательных участках в ЕС и США, в том числе одной из трех секций в Риме.

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов.

Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
