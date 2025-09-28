Ричмонд
На остановке в Перми обнаружен труп мужчины

На месте работают сотрудники полиции.

Труп мужчины обнаружен на остановке в Перми, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Информацию о погибшем разместили в Telegram-канале «ЧП Пермь». По словам очевидцев, труп обнаружили на остановке «Микрорайон Краснова».

Как пояснили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, тело мужчины не имеет признаков насильственной смерти. Для установки причин и обстоятельств гибели сотрудники полиции организуют проверку.

«В Свердловском районе Перми обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Перми нашли тело пациентки неврологического отделения городской больницы имени Граля. Очевидцы уточняли, что женщина была обнажённой. Информацию подтвердили и в краевом Минздраве. В ситуации разбираются сотрудники полиции и следственного комитета.