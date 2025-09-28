На остановке в Перми обнаружен труп мужчины

Напомним, ранее в Перми нашли тело пациентки неврологического отделения городской больницы имени Граля. Очевидцы уточняли, что женщина была обнажённой. Информацию подтвердили и в краевом Минздраве. В ситуации разбираются сотрудники полиции и следственного комитета.