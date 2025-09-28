Сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП под Вилейкой мужчину

Авария произошла днем в воскресенье, 28 сентября, вблизи деревни Березово. На место были направлены пожарные, так как требовалась помощь в извлечении из разбитой машины человека.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошло столкновение автобуса с фронтальным погрузчиком. Водитель автобуса оказался заблокирован.
Там также уточнили, что при помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По данным МЧС, спасенный мужчина с травмами был госпитализирован.