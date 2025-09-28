Ричмонд
Сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП под Вилейкой мужчину

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Вилейском районе мужчину, который пострадал в результате ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

Авария произошла днем в воскресенье, 28 сентября, вблизи деревни Березово. На место были направлены пожарные, так как требовалась помощь в извлечении из разбитой машины человека.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что произошло столкновение автобуса с фронтальным погрузчиком. Водитель автобуса оказался заблокирован.

сказали в ведомстве

Там также уточнили, что при помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, спасенный мужчина с травмами был госпитализирован.