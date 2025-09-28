Трое детей пострадали во время пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 28 сентября огнеборцы спасли во время пожара 10 человек. Возгорание произошло в квартире в 4-этажном доме на улице Коминтерна.
— Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств спасены 10 человек, ещё 20 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Также в ведомстве отметили, что трое детей получили отравление продуктами горения. Их доставили в больницу.
Сейчас пожар уже потушили. На месте работали 19 огнеборцев и 7 единиц спецтехники.