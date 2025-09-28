Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сморгонью «Ниссан» столкнулся с лосем, который перебегал дорогу

Под Сморгонью «Ниссан» столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу почти в полночь.

Источник: Комсомольская правда

В Сморгонском районе «Ниссан» столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу почти в полночь, сообщило ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 27 сентября почти в полночь. Как сообщают в ГАИ, в 23.50 легковой «Ниссан» на 32-м километре дороги Р-95 «Лынтупы — Сморгонь — Гольшаны» наехал на перебегавшего дорогу слева направо лося.

За рулем был 18-летний водитель. В результате аварии он получил ссадины лица и перелом носа. Молодого человека отпустили домой после оказания медпомощи. А вот 17-летнего пассажира госпитализировали: кроме перелома носа он получил травму головы.

Тем временем Минобороны Беларуси раскрыло тех, кого непосредственно сдерживает «Орешник».

Еще эксперт сказала, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода.

Тем временем замглавы Минска высказался про цены на платные услуги в школах.

Также белорусский врач сказал, есть ли польза от малинового варенья при лечении простуды.