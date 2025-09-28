Под Сморгонью «Ниссан» столкнулся с лосем, который перебегал дорогу

В Сморгонском районе «Ниссан» столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу почти в полночь, сообщило ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло 27 сентября почти в полночь. Как сообщают в ГАИ, в 23.50 легковой «Ниссан» на 32-м километре дороги Р-95 «Лынтупы — Сморгонь — Гольшаны» наехал на перебегавшего дорогу слева направо лося.
За рулем был 18-летний водитель. В результате аварии он получил ссадины лица и перелом носа. Молодого человека отпустили домой после оказания медпомощи. А вот 17-летнего пассажира госпитализировали: кроме перелома носа он получил травму головы.
