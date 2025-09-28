Ричмонд
Автобус столкнулся с погрузчиком в Вилейском районе, одного из водителей деблокировали спасатели

Сегодня днем спасателям поступило сообщение, что около деревни Березово произошло ДТП. Прибывшие на место аварии работники МЧС выяснили, что автобус столкнулся с фронтальным погрузчиком. Водитель автобуса оказался заблокирован.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе водителя автобуса, столкнувшегося с фронтальным погрузчиком, пришлось деблокировать спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном УМЧС.

С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медпомощи. Спасенного водителя госпитализировали. -0-