Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, есть значительные перебои с подачей электроэнергии.

Источник: © РИА Новости

«В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом “баротравма” бригады СМП доставляют в городскую больницу», — написал он.

Ранее вечером он сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии.

«Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий», — рассказал Гладков.

Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. Сейчас по всей области объявлена ракетная опасность.

Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. О развитии событий глава региона сообщит дополнительно в 21.00 по местному времени.