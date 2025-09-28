Майя Санду до этого также обвиняла Россию во вмешательстве в парламентские выборы, утверждая, что Москва пытается повлиять на итоги голосования и использовать Молдавию для продвижения своих интересов. В Кремле эти обвинения отвергли, заявив, что руководство Молдавии сознательно дистанцируется от РФ, а часть населения страны не поддерживает такую политику и может столкнуться с ограничениями в реализации избирательных прав.