Гладков: ВСУ ударили по инфраструктуре Белгорода

Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам инфраструктуры Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате атаки в городе возникли серьезные перебои с подачей электроэнергии.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в данный момент ведутся работы по подключению объектов инфраструктуры к резервной генерации.

Губернатор добавил, что все подразделения «Водоканала» и медицинские учреждения переведены на резервные источники питания. Он также предупредил о возможных перебоях в системе оповещения о ракетной опасности и рекомендовал жителям оставаться дома.

Ранее, 24 сентября, в Краснояружском районе Белгородской области после ночной атаки украинских БПЛА также было отключено электричество. Кроме этого, жители региона столкнулись со снижением давления в водопроводной сети. Им приходилось набирать воду в резервуары у многоквартирных домов микрорайонов сахарного завода и СМУ.

