Гладков: ВСУ ударили по инфраструктуре Белгородской области

Глава Белгородской области заявил о перебоях с электроэнергией в после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В результате обстрела украинскими военными пострадали объекты инфраструктуры региона, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за отсутствия света возможны неполадки в системах оповещения о ракетной угрозе и атаках беспилотников. Он также добавил, что власти сейчас принимают меры для восстановления энергоснабжения и обеспечения безопасности жителей.

Ранее KP.RU информировал, что 28 сентября по всей Белгородской области была объявлена ракетная тревога. Около 18:00 в районах и муниципальных округах включили сирены оповещения.