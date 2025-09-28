Гладков: ВСУ ударили по инфраструктуре Белгородской области

В результате обстрела украинскими военными пострадали объекты инфраструктуры региона, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за отсутствия света возможны неполадки в системах оповещения о ракетной угрозе и атаках беспилотников. Он также добавил, что власти сейчас принимают меры для восстановления энергоснабжения и обеспечения безопасности жителей.
Ранее KP.RU информировал, что 28 сентября по всей Белгородской области была объявлена ракетная тревога. Около 18:00 в районах и муниципальных округах включили сирены оповещения.