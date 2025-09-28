Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
— Есть перебои с подачей электроэнергии. Достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации. И там, где возможно переподключить, для обеспечения нужд населения и наших предприятий, — говорится в Telegram-канале главы региона.
По словам Гладкова, медицинские учреждения и предприятия Водоканала перешли на резервные источники питания. Также губернатор предупредил, что перебои с электроэнергией могут помешать оперативно уведомить горожан о ракетной опасности или об атаках БПЛА.
В связи с этим Гладков призвал жителей Белгорода и области покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома.
Днем ранее ВСУ также ударили по Белгороду ракетами.