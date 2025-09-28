Ричмонд
Два человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ Белгорода

Два мирных жителя Белгорода получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, мужчина с осколочным ранением брюшной полости и женщина с предварительным диагнозом баротравма были госпитализированы в городскую больницу № 2. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо.

