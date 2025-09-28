Келлог: США не запрещают Киеву бить вглубь России

«Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос — да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. По его словам, для Киева нет запретных целей на российской территории. При этом он не уточнил, распространяется ли эта позиция на американское дальнобойное вооружение, которое поставляется Украине.