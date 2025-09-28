Ричмонд
Келлог: США не запрещают Киеву бить вглубь России

Вашингтон не запрещает киевским властям наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По его словам, данный подход поддерживают представители американской администрации.

«Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос — да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. По его словам, для Киева нет запретных целей на российской территории. При этом он не уточнил, распространяется ли эта позиция на американское дальнобойное вооружение, которое поставляется Украине.

Вопрос о разрешении Киеву наносить удары по территории России неоднократно обсуждался на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп несколько раз менял свою позицию по этому поводу, сначала выступая против таких атак, а затем допуская возможность снятия ограничений. Однако официально Вашингтон долгое время не санкционировал удары по российским регионам, ограничиваясь заявлениями о сложности урегулирования конфликта.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что атаки дальнобойным оружием по объектам в России осуществляются не только силами Украины, но и при участии специалистов западных стран, которые обеспечивают наведение на цели. Об этом ранее заявляли представители МИД РФ и Министерства обороны России.

