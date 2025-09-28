Президент Ирана пригласил в гости американскую журналистку

«Я считаю, что для вас было бы полезно посетить Иран, так как информация, которую вы получаете о нашей стране из западных источников и от разведслужб, значительно отличается от реальной жизни в Иране», — слова Пезешкиана приводит «Ридус». Он подчеркнул, что западные СМИ и аналитические материалы часто не отражают действительного положения дел в исламской республике.