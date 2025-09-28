Гражданина Молдавии с мешками бюллетеней за PAS задержали в Москве

Центральная избирательная комиссия Молдавии уже исключила партию «Великая Молдова» из участия в парламентских выборах, заподозрив ее в незаконном финансировании. Тем не менее партия продолжала появляться в избирательных бюллетенях, что вызвало путаницу у многих избирателей. Также в последний момент власти отстранили от выборов другую оппозиционную партию — «Сердце Молдовы».