Гражданина Молдавии с мешками бюллетеней за PAS задержали в Москве

В Москве задержали сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии. У него нашли два мешка с бюллетенями, на которых стояли штампы в поддержку правящей Партии действия и солидарности (PAS). Об этом сообщил представитель оппозиционной партии «Великая Молдова» Игорь Хлопецкий.

По словам Хлопецкого, задержанного зовут Геннадий Потынгу, и он является сотрудником пограничной полиции Молдовы, а также родственником бывшего руководителя этого ведомства.

— Он является родственником бывшего главы Пограничной полиции, ставленника PAS Росияна Василоя. Его задержали власти в России с двумя мешками бюллетеней, проштампованных за правящую партию. Уважаемые граждане, выборы фальсифицируют, — приводит его слова Sputnik.

Однако официального подтверждения о задержании пока не поступало.

Центральная избирательная комиссия Молдавии уже исключила партию «Великая Молдова» из участия в парламентских выборах, заподозрив ее в незаконном финансировании. Тем не менее партия продолжала появляться в избирательных бюллетенях, что вызвало путаницу у многих избирателей. Также в последний момент власти отстранили от выборов другую оппозиционную партию — «Сердце Молдовы».

Факты фальсификации вскрываются по всему миру. Согласно сообщениям СМИ, подобные инциденты происходили в Австрии, Румынии, Франции и Испании, а правящая партия Молдовы отправила инструкции в избирательные участки за границей с «планками» по ожидаемым результатам голосования.