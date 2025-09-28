Ричмонд
Два мирных жителя ранены при ракетном обстреле Белгорода

В городе наблюдаются серьезные перебои с подачей электроэнергии.

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, ранения получили мужчина и женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя», — написал он.

Гладков сообщил, что мужчина получил осколочное ранение живота, предварительный диагноз женщины — «баротравма», обоих доставляют в городскую больницу № 2.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки в городе наблюдаются серьезные перебои с подачей электроэнергии.

«Будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий», — сказал он.

Подразделения в «Водоканале» и медучреждения перешли на резервные источники питания, рассказал Гладков.

Напомним, 27 сентября губернатор также сообщал о ракетном обстреле Белгорода, осколками повредило 10 автомобилей, окна на двух этажах многоквартирного дома, а остекление коммерческого помещения.