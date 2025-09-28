Ричмонд
ВСУ лишили электричества часть Белгородской области: что известно о ситуации

В Белгородской области после удара по инфраструктуре возникли перебои с электроснабжением, пострадали два мирных жителя. В регионе объявлен режим ракетной опасности. Энергетики уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ возникли проблемы с электричеством.

В Белгородской области после удара по инфраструктуре возникли перебои с электроснабжением, пострадали два мирных жителя. В регионе объявлен режим ракетной опасности. Энергетики уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Ракетная опасность.

«Вся территория Белгородской области — Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала “Отбой ракетной опасности”, — написал губернатор Вячеслав Гладков. В связи с ситуацией глава региона предупредил о возможных перебоях в системе оповещения и призвал граждан быть внимательными.

Удар по инфраструктуре и первая оценка повреждений.

ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по инфраструктуре БелгородаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Гладков в своем telegram-канале сообщил, что враг нанес удар по инфраструктуре региона, в результате чего возникли значительные перебои с подачей электроэнергии. Электроснабжение в Белгороде и области после удара ВСУ восстанавливают, сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

«Ситуация с электроснабжением стабилизируется. В ряде микрорайонов электроэнергия уже восстановлена. Специалисты продолжают работы», — написал глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов в своем telegram-канале.

Двое пострадавших.

По данным губернатора, в результате ракетного обстрела пострадали два мирных жителя: мужчина с осколочным ранением живота и женщина с предварительным диагнозом «баротравма». Обоих доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывается вся необходимая помощь, а информация о состоянии пострадавших уточняется.

Резервное электроснабжение и режим работы служб.

Спецслужбы восстанавливают электроснабжение в Белгородской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Гладков отметил, что уже связался с подразделениями водоканала и здравоохранения — все социально значимые учреждения переведены на резервные источники питания. Власти готовят дополнительные меры по восстановлению электроснабжения и по возможности будут переподключать объекты через резервные генераторы, а также постоянно информировать население о ходе работ.

Осложнения и перебои.

Из-за отключений электроэнергии возможны сбои в работе систем связи и оповещения, поэтому глава региона рекомендовал гражданам заранее позаботиться о средствах связи и следовать указаниям экстренных служб. В качестве временной меры власти организуют дополнительные каналы информирования и пообещали выйти с обновленной информацией вечером после 21:00 по местному времени.

Реакция жителей на проблемы с электричеством.

«Не унываем без света», — пишет один из пользователей в соцсетях. «С ребенком устроили театр теней», — рассказывает другая жительница Белгорода, сопровождая сообщение фотографией. «Время почитать книгу, романтика при свечах», — добавляет еще один комментатор.

