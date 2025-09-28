Эрик Адамс отказался от переизбрания на пост мэра Нью-Йорка

Эрик Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с 1 января 2022 года. До этого он был президентом боро Бруклин и сенатором штата Нью-Йорк, а также более двух десятилетий работал в полиции города, где дослужился до звания капитана, пишет о его биографии Aif.ru. За время своей мэрии он стал вторым подряд демократом на этом посту за 20 лет и вторым темнокожим мэром в истории мегаполиса. В ходе своего срока Адамс уделял внимание вопросам безопасности, реформам городской инфраструктуры и поддержке малоимущих слоев населения.