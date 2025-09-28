Мэр Белгорода рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по городу

«К сожалению, в результате ракетного обстрела есть пострадавшие — двое мирных жителей», — написал Демидов в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Он уточнил, что мужчина с осколочным ранением и женщина с баротравмой уже в больнице № 2, им оказывают необходимую помощь.