ВСУ снова обстреляли Белгород

ВСУ вновь обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», — написал он.

Все оперативные службы в настоящее время работают на местах.

До этого сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. Также известно, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека.

