ВСУ снова обстреляли Белгород

До этого сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. Также известно, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека.