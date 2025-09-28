Ричмонд
Гладков: ВСУ повторно обстреляли Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторный обстрел Белгорода. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняются, — говорится в Telegram-канале главы региона.

По его словам, все оперативные службы работают на местах поражения.

Вечером того же дня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода. По словам Гладкова, медицинские учреждения и предприятия Водоканала перешли на резервные источники питания. Также губернатор предупредил, что перебои с электроэнергией могут помешать оперативно уведомить горожан о ракетной опасности или об атаках БПЛА. В связи с этим Гладков призвал жителей Белгорода и области покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома.

Днем ранее ВСУ также ударили по Белгороду ракетами.

