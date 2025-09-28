Ричмонд
Поворот без предоставления преимущества привел к ДТП в Минске

Сегодня около 16.00 24-летний водитель автомобиля Geely LC Cross, двигаясь по улице Свердлова, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Ленинградскую, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely Coolray, двигавшимся во встречном направлении.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непредоставление преимущества привело к ДТП в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 16.00 24-летний водитель автомобиля Geely LC Cross, двигаясь по улице Свердлова, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Ленинградскую, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely Coolray, двигавшимся во встречном направлении. От удара последний выехал за пределы проезжей части и врезался в светофор.

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. -0-