Поворот без предоставления преимущества привел к ДТП в Минске

Сегодня около 16.00 24-летний водитель автомобиля Geely LC Cross, двигаясь по улице Свердлова, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Ленинградскую, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely Coolray, двигавшимся во встречном направлении. От удара последний выехал за пределы проезжей части и врезался в светофор.