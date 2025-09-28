Массовые нарушения и сообщения о минированиях: как прошли выборы в Молдове

По словам политика, она была осведомлена о вероятном исходе дела с самого утра, а сам процесс, по ее мнению, намеренно затягивается до позднего времени суток с целью аннулировать бюллетени, отданные за «Великую Молдову», и перераспределить голоса в пользу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Фуртунэ также подчеркнула, что в случае необходимости готова обратиться за защитой в Европейский суд по правам человека.