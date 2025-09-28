Вице-президент США Вэнс попросил Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине

Вэнс подчеркнул, что США продолжают работать над достижением мира. По его словам, в последние недели Россия отказалась от контактов как в двустороннем формате с Украиной, так и при участии американской стороны. Он добавил, что американская администрация по-прежнему придерживается курса на дипломатическое решение конфликта.