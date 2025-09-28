Ричмонд
+26°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США Вэнс попросил Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал российскую сторону «проснуться и принять реальность» в контексте конфликта на Украине. По его словам, позиция Вашингтона по урегулированию ситуации остается неизменной, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.

Вэнс уверен, что для достижения мира России надо «принять реальность».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал российскую сторону «проснуться и принять реальность» в контексте конфликта на Украине. По его словам, позиция Вашингтона по урегулированию ситуации остается неизменной, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.

Вэнс подчеркнул, что США продолжают работать над достижением мира. По его словам, в последние недели Россия отказалась от контактов как в двустороннем формате с Украиной, так и при участии американской стороны. Он добавил, что американская администрация по-прежнему придерживается курса на дипломатическое решение конфликта.

Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал необходимость прямого диалога между сторонами конфликта. Однако, по словам Вэнса, Москва не проявляет интереса к новым раундам переговоров ни с Киевом, ни с Вашингтоном. Представитель администрации также заявил, что США намерены продолжить дипломатические усилия и взаимодействие с союзниками для поиска путей мирного урегулирования.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявлял, что для достижения мира на Украине необходима готовность всех сторон к переговорам. Вашингтон продолжает дипломатические усилия совместно с союзниками, подчеркивая, что продвижение к урегулированию невозможно без участия Москвы.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше