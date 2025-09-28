Додон призвал молдаван выйти на мирный протест 29 сентября

Поводом для масштабного выступления стали прошедшие в воскресенье досрочные парламентские выборы, по итогам которых были избраны депутаты на ближайшие четыре года. Явка составила более 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. В новом созыве 101 место, а для прохождения в парламент независимым кандидатам требовалось набрать не менее 2% голосов, партиям — 5%, блокам — 7%. В выборах приняли участие 23 субъекта: 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.