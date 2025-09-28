Додон призвал молдаван выйти на мирный протест 29 сентября

Додон предупредил о провокациях сотрудников полиции во время протеста.
Лидеры всех оппозиционных партий Молдавии проведут совместную акцию протеста у здания парламента в Кишиневе. Мероприятие будет носить мирный характер, но со стороны правоохранительных органов возможны провокации. Об этом сообщил экс-президент страны, сопредседатель патриотического блока Игорь Додон.
«Завтра в 12 приглашаю другие оппозиционные партии, лидеров общественных мнений присоединиться к мирному протесту, без партийных флагов, микрофон будет открыт», — приводят слова Додона РИА Новости. Он также подчеркнул, что со стороны полиции или других лиц могут быть провокации.
Поводом для масштабного выступления стали прошедшие в воскресенье досрочные парламентские выборы, по итогам которых были избраны депутаты на ближайшие четыре года. Явка составила более 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. В новом созыве 101 место, а для прохождения в парламент независимым кандидатам требовалось набрать не менее 2% голосов, партиям — 5%, блокам — 7%. В выборах приняли участие 23 субъекта: 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.