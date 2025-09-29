Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Евпатории

Подростки избивали сверстницу и снимали это на видео.

Выяснилось, что девочки часто конфликтовали друг с другом, причем одна из них регулярно подвергалась избиениям. Издевательства школьницы записывали на смартфоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мама потерпевшей утверждает, что ранее обращалась в органы профилактики, однако меры приняты не были.

Глава Следственного комитета по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил выяснить подробности происшествия и проверить работу сотрудников, занимающихся профилактикой подростковых правонарушений.

Планируется также изучить условия воспитания и учебы участников инцидента.