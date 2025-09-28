Ричмонд
Посольство Польши в Киеве пробил снаряд

В результате падения снаряда никто из людей не пострадал (архивное фото).

Снаряд или его фрагмент упал на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИДа Павел Вронский.

«Он пробил потолок. Снаряд попал на кухню. Никто не пострадал», — сообщил представитель МИД Польши радиостанции RMF FM.

По данным внешнеполитического ведомства Польши, в результате инцидента никто не пострадал, ущерб зданию оценили как незначительный. Вронский добавил, что несмотря на повреждения, консульский отдел продолжит работу в обычном режиме с понедельника. В Минобороны России подчеркнули, что атаки наносятся только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.

В августе 2025 года в деревне Осины, расположенной в Мазовецком воеводстве Польши, произошел взрыв в результате падения неустановленного объекта. Данную информацию предоставил представитель местных правоохранительных органов. По его словам, инцидент случился на кукурузном поле, где после взрыва были найдены фрагменты конструкций из металла и пластика.