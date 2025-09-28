Гладков: ВСУ повторно обстреляли территорию Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали Белгород вечером в воскресенье, 28 сентября. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ», — написал он в личном Telegram-канале.
Гладков сообщил, что информация о пострадавших в результате агрессии киевского режима мирных жителей уточняется. Также выясняются повреждения в городской инфраструктуре. На местах работают сотрудники экстренных служб.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Вячеслава Гладкова, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии. Губернатор также предупредил о возможных неполадках в системах оповещения о ракетной угрозе.