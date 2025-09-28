Ричмонд
Мужчина на электросамокате сбил беременную женщину в Москве

В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована.

Источник: Аргументы и факты

На Ленинском проспекте в Москве неизвестный на прокатном электросамокате сбил беременную женщину и покинул место происшествия, передает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 сентября около 13.00 мск. В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудниками госавтоинспекции по факту причинения гражданке телесных повреждений проводится проверка, устанавливается личность гражданина, управлявшего самокатом, а также обстоятельства произошедшего», — заключили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Томске водитель электросамоката сбил женщину и ее 5-месячного ребенка, которого она несла на руках.