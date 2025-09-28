В результате стрельбы в Мичигане погиб человек, девять госпитализированы

«Десять жертв стрельбы госпитализированы в местные больницы, включая одного человека, который скончался», — доложил Ренье. Согласно уточнению телеканала Fox 2 Detroit, погибший не являлся подозреваемым.
Глава полиции сообщил, что 40-летний житель соседнего города Бертон целенаправленно въехал на автомобиле в здание церкви. После этого он вышел из машины и открыл огонь по прихожанам. Прибывшие на место стражи порядка ликвидировали вооружённого преступника.
Напомним, сообщения о стрельбе в учреждении последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке поступили дежурным службам примерно в 11:00 по местному времени. В результате нападения в храме начался мощный пожар. По предварительным данным, нападавший был ликвидирован.
