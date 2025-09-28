Самый высокий в мире мост открыли в Китае. Видео

Ранее URA.RU рассказывало, что в юго-западной части Пекина с 2024 года возводится комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра. Его размеры будут в 10 раз превосходить американский Пентагон и вместят в себя бункеры для высших должностных лиц Китая.