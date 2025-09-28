Самый высокий в мире мост открыли в Китае. Видео

Новый мост заработал на юго-западе Китая.
В Китае заработал самый высокий мост в мире — «Хуацзян Гранд-Каньон», который протянулся на высоте 625 метров над рекой Бейпан в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщают СМИ.
«Конструкция протяженностью почти три километра пересекает глубокое ущелье в провинции Гуйчжоу, а длина ее основного пролета составляет около 1,5 километров. Строительство уникального моста через ущелье Хуацзян велось три года, а общая стоимость проекта достигла 280 миллионов долларов», — передает telegram-канал SHOT.
