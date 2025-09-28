Гладков обратился к жителям Белгородской области по поводу последствий атаки ВСУ

В Белгородской области после серии обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины экстренные службы проводят восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение в социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном 28 сентября в официальном telegram-канале главы региона. По его словам, ситуация находится под контролем, все необходимые ресурсы и аварийные бригады задействованы для устранения последствий повреждений.