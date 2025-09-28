Актер Юрий Батурин попал в базу украинского «Миротворца»*

Ранее в базу данных «Миротворца» уже вносились российские деятели культуры и спорта, включая артиста Михаила Шуфутинского, актера Романа Попова и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева — за высказывания о Донбассе, визиты в Крым и участие в международных соревнованиях. Сайт был создан в 2014 году и регулярно публикует данные лиц, которых его администрация считает угрозой национальной безопасности Украины.