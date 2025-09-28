Стал жертвой безобидного животного: в Забайкалье изюбр выбрался из вольера и напал на сотрудника зоопитомника

В Забайкалье сотрудник зоопитомника «Амодово» погиб в результате нападения безобидного на вид оленя — изюбра. Как передает «КП-Иркутск», инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 сентября.
По словам очевидцев, в какой-то момент животное выбралось из вольера, в то время как в зоопитомнике находились посетители, включая семьи с детьми. Трагедия произошла на их глазах, когда олень напал на работника «Амодово», пытавшегося вернуть того обратно в загон. Несколько мужчин, находящихся рядом, также пытались помочь пострадавшему, но это не позволило избежать ужасных последствий.
Отмечается, что Следственный комитет РФ по региону начал проверку по признакам преступления о нарушении правил охраны труда, повлекшего по неосторожности гибель человека.
Ранее KP.RU сообщал, что в Самарском зоопарке амурский тигр набросился на сотрудника учреждения на глазах у посетителей.