Стал жертвой безобидного животного: в Забайкалье изюбр выбрался из вольера и напал на сотрудника зоопитомника

По словам очевидцев, в какой-то момент животное выбралось из вольера, в то время как в зоопитомнике находились посетители, включая семьи с детьми. Трагедия произошла на их глазах, когда олень напал на работника «Амодово», пытавшегося вернуть того обратно в загон. Несколько мужчин, находящихся рядом, также пытались помочь пострадавшему, но это не позволило избежать ужасных последствий.