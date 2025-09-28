Гладков рассказал о работе аварийных бригад в Белгородской области

«Дорогие друзья, только что завершилось большое совещание, в котором принимали участие все заместители губернатора, министры, руководители ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии по Белгородской области. Посмотрели ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ… Аварийные бригады выполняют необходимую работу. Там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой, с этой бедой», — сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.