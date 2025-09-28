Минобороны РФ: Над российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА

Украинские беспилотники вновь попытались ударить по российским регионам. В результате в течение дня 28 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
Так, все беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями. На их территории ранее объявили воздушную тревогу. Кроме того, вечером 28 сентября сообщалось о ракетной опасности в Белгородском регионе.
«Силы ПВО с 13:30 до 23:00 мск сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями», — говорится в уведомлении.
В ночь на 28 сентября над регионами РФ сбили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью. Беспилотники также перехвачены над Курским, Брянским, Тульским, Ярославским, Ростовским, Самарским и Новгородским регионами.