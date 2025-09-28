В Саратовской области взяли под стражу мать и сына, истязавших детей: возбуждено дело об убийстве

Мать и сын, взяв на опекунство детей, регулярно над ними издевались. Инцидент произошел в Саратовской области: семья проживала в Хвалынском районе, затем — в Балаково. О смерти усыновленного ими ребенка-инвалида стало известно через четыре года после его гибели. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.