В Саратовской области взяли под стражу мать и сына, истязавших детей: возбуждено дело об убийстве

Мать и сын, взяв на опекунство детей, регулярно над ними издевались. Инцидент произошел в Саратовской области: семья проживала в Хвалынском районе, затем — в Балаково. О смерти усыновленного ими ребенка-инвалида стало известно через четыре года после его гибели. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Отмечается, что виновными стали 52-летняя женщина и ее 35-летний сын. Они были замечены в регулярном истязании трех опекаемых детей. В период с 2019 по 2021 годы женщина вывезла в Балаково малолетнего ребенка-инвалида, а затем убила его и скрыла тело.
«Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась», — поделились в пресс-службе.
