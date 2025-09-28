Гладков: восстановительные работы в школах и детских садах проведут к утру

«Посмотрели на ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ. Все службы находятся на своих местах, работы проводятся, всех материалов, запасов, оборудования достаточно. Аварийные бригады выполняют необходимую работу, там, где было необходимо, запущена резервная генерация», — сказал он.