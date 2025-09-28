Ричмонд
Гладков: восстановительные работы в школах и детских садах проведут к утру

Белгород подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Восстановительные работы в образовательных учреждениях и детсадах в связи с отключением электроэнергии должны быть осуществлены к утру, проинформировал Вячеслав Гладков.

«Постараемся к утру все восстановительные работы в наших учреждениях, ещё раз детских садов и школ провести», — заявил он в Telegram.

Губернатор Белгородской области уточнил, что если где-то электроснабжение не восстановят, то эти сведения доведут до родителей к 06:00 мск понедельника.

«Дети, по решению родителей, могут остаться дома из-за сложной обстановки», — отметил Гладков.

В своём видеообращении губернатор подчеркнул, что было проведено совещание с участием его заместителей, министров, руководителей ГУ МВД и ГУ МЧС по Белгородской области, а также Росгварии.

«Посмотрели на ситуацию, которая складывается после нескольких сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ. Все службы находятся на своих местах, работы проводятся, всех материалов, запасов, оборудования достаточно. Аварийные бригады выполняют необходимую работу, там, где было необходимо, запущена резервная генерация», — сказал он.

Напомним, Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, повреждения получила инфраструктура. Возникли серьёзные перебои с электроэнергией. Пострадали два человека, они госпитализированы.