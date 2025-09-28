Музыканты филармонии продолжили концерт после удара ВСУ по Белгороду

Музыканты филармонии Белгорода решили не останавливать концерт даже после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Соответствующими кадрами в воскресенье, 28 сентября, поделился глава региона Вячеслав Гладков.
На видео видно, как коллектив оркестра продолжает играть классическую музыку, несмотря на отключение света. Зрители поддерживают артистов фонариками и аплодисментами.
— Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии, — добавил губернатор в публикации.
Ранее глава Белгородской области сообщил, что украинская армия совершила повторный обстрел столицы региона. По его словам, все оперативные службы работают на местах происшествия.
Вечером того же дня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода. По словам Гладкова, медицинские учреждения и предприятия Водоканала перешли на резервные источники питания.