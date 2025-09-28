UnHerd: арест активов России ускорит отказ стран от западных валют

Обозреватель отмечает, что подобные действия усиливают риски для статуса евро как одной из мировых резервных валют. Он подчеркивает, что после заморозки российских активов в 2022 году центральные банки разных стран начали сокращать долю западных валют в своих резервах. В случае ареста российских средств эта тенденция может ускориться, а позиции евро на мировом рынке — ослабнуть.