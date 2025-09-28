Гладков: В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали двое мужчин

Двое человек пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, медики экстренно отвезли раненых жителей в городскую больницу № 2.
— Мужчину госпитализировали. Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице, — добавил губернатор в публикации.
Кроме того, травмы получил боец самообороны, который находился недалеко от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района.
В этот же день украинская армия совершила повторный обстрел столицы региона. По словам Гладкова, все оперативные службы работают на местах происшествия.