Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали двое мужчин

Двое человек пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Двое человек пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, медики экстренно отвезли раненых жителей в городскую больницу № 2.

— Мужчину госпитализировали. Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице, — добавил губернатор в публикации.

Кроме того, травмы получил боец самообороны, который находился недалеко от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района.

В этот же день украинская армия совершила повторный обстрел столицы региона. По словам Гладкова, все оперативные службы работают на местах происшествия.