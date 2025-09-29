Валдайский клуб готовит «инструкцию» для многополярного мира

Это такая бухгалтерская мобилизация: мы дадим здесь 20 миллиардов, там 200 миллиардов и еще триста, потому что мы готовимся к войне с Россией в 2030 году. Вот это сейчас основная стратегия европейской бюрократии, как сохранить лояльность своего электората и не обвалить до конца промышленное производство. Не сказать, что Европа раньше так не делала, но ни к чему хорошему это не приводило.