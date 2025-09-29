Северная Корея заявила о себе с неожиданной стороны

«КНДР — это очень самобытный игрок и в мире, и на нашем континенте. Вместе с тем это и идеологический фактор, постулирующий, что могут быть разные модели развития. Если на Корейском полуострове эти различия доведены до абсолютного контраста, то для остальных регионов признание того, что модели развития могут быть разные, — это некая новация. Пример Северной Кореи показывает, что конечный пункт в развитии у всех может быть разный. И это действительно очень глубокий слом понятий», — подчеркнула Лихачева.