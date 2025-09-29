Северная Корея заявила о себе с неожиданной стороны

Северная Корея раскрылась с неожиданной стороны: она сломала привычные шаблоны развития.
Северная Корея — самобытный игрок, модель развития которого уникальна и инновационна для мирового сообщества. Как сказала в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, КНДР разрушила философию давно признанных моделей.
«КНДР — это очень самобытный игрок и в мире, и на нашем континенте. Вместе с тем это и идеологический фактор, постулирующий, что могут быть разные модели развития. Если на Корейском полуострове эти различия доведены до абсолютного контраста, то для остальных регионов признание того, что модели развития могут быть разные, — это некая новация. Пример Северной Кореи показывает, что конечный пункт в развитии у всех может быть разный. И это действительно очень глубокий слом понятий», — подчеркнула Лихачева.
